Sprechstunden im Mehrgenerationenhaus des Senioren- und Behindertenbeirats

Mellendorf. Start der Sprechstunden des Senioren- und Behindertenbeirats ist am Dienstag, 14. November, von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf (früher Bertold-Otto-Schule). Der Seniorenbeirat und Behindertenbeirat werden ab 14. November jeweils im vierzehntägigen Rhythmus gemeinsame Sprechstunden durchführen, und zwar von 14 bis 16 Uhr. Die Mitglieder stehen in dieser Zeit für Gespräche zur Verfügung und nehmen auch gern Anregungen und Wünsche für die weiteren Beratungen entgegen.

Die nächsten Termine bis zum Ende dieses Jahres sind wie folgt: Dienstag, 28. November, und Dienstag, 12. Dezember. Die erste Sprechstunde im nächsten Jahr ist am Dienstag, 9. Januar 2018.