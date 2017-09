Sprechstunden, Workshops und Cafés

Das MGH stellt das Programm für die nächste Woche vor

Mellendorf. Der Montag startet gleich mit mehreren Sprechstunden. Von 9 bis 12 können alle Interessierten ihre Fragen an den Kinder- und Jugendlotsen richten. Von 13 bis 15 überspringen wir ein paar Generationen und freuen uns, dass die Seniorenengel Wedemark ab sofort Sprechstunden zum Thema Pflegegrade anbieten. Der Kinder- und Jugendlotse gibt in dieser Woche noch eine zweite Sprechstunde, am Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr.Abends, zwischen 17.30 und 19.30 sind alle Wedemarker herzlich zum Inklusiven Spieletreff eingeladen. Gleich im Anschluss trifft sich im MGH der Tauschring Wedemark.Am Dienstagabend ab 19:00 Uhr sind alle Alleinerziehenden eingeladen, sich im MGH in netter Runde zusammen zu finden. Für alle Eltern mit Kindern im Kindergartenalter öffnet das „Café Elternzeit“ am Donnerstag ab 15.30 seine Türen. Am Sonnabend lädt der Verein Miteinander.Wedemark zu einem Workshop zum Thema „Aufstehen gegen Rassismus: Stammtischparolen begegnen“ ein, der in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr stattfindet. Anmeldungen nimmt der Verein gerne unter kontakt@miteinander.wedemark.de entgegen.Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gesprächda. Diese sind: Montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr und dienstags von 8 bis 12 Uhr.