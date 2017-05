Springturnier des Reitvereins Wedemark mit Qualifikation zum Dietrich-Schulze-Cup

Das Highlight des Turniers findet am Sonntag um 12 Uhr statt: die zweite Qualifikation des Dietrich-Schulze-Cups. Hier reiten Junioren bis zum Alter von 18 Jahren mit ihren Pferden um den Einzug in das Finale, das vom 28. bis 30. Juli in Brelingen stattfindet. Zu gewinnen gibt es im Finale ein zweitägiges Training bei Ludger Beerbaum. Den Beginn am Sonntag machen um 8 Uhr die Kleinsten im Stil-Spring-WB, gefolgt von Springprüfungen der Klasse A und L. Dieser Tag endet mit einem Springen der Klasse M mit Stechen, welches um 16 Uhr beginnt.Der Reitverein Wedemark wünscht allen Teilnehmern viel Glück sowie ein schönes Turnierwochenende und freut sich über Besucher und Pferdesportinteressierte, sie erwartet ein tolles Catering und besonderer Pferdesport.