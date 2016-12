Stammtisch

Mellendorf. Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich die ehemaligen Fußballer des Mellendorfer TV zu ihrem „Ehemaligen-Stammtisch“. Das nächste Treffen im neuen Jahr findet bereits am Mittwoch, 4. Januar 2017, um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte „Herzblut“ an der Industriestraße 37 statt. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten, da an diesem Abend die nächste Tagesfahrt nach Hamburg besprochen werden soll. Näheres und einiges mehr erfährt man auch schon unter www.mtvstammtisch.jimdo.com.