Stammtisch

Mellendorf. Der nächste Stammtisch ehemaliger Fußballer des Mellendorfer TV findet wieder am Mittwoch, 1. November, um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte „Herzblut“ an der Industriestraße 37 in Mellendorf statt. Um rege Teilnahme wird gebeten, da an diesem Abend die letzte Möglichkeit zur Anmeldung des geplanten Weihnachtsessens am 6. Dezember besteht.