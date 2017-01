Stammtisch der Unternehmerinnen

Mellendorf. Der nächste Stammtisch des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr in der Herzblut Sport- und Musikbar Mellendorf, Industriestraße 37 in Mellendorf mit zwei Schwerpunktthemen statt. Zum einen wird die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Silke Steffen-Beck, über ausgewählte Themen berichten und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Zum anderen wird das Mitglied des Netzwerks, Iris Willems, Einblicke in ihre Arbeit als Kinesiologin geben. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und natürlich auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind wie immer herzlich willkommen. Dieser Stammtisch bietet zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in entspannter Atmosphäre auszutauschen und sich zu vernetzen. Um Anmeldung wird wegen der Sitzplatzreservierung gebeten – telefonisch bei Maria Cutrone unter (0 51 30) 3 91 97 oder per E-Mail unter: kanzlei@cutrone.de. Weitere Informationen zum Unternehmerinnen-Netzwerk Wedemark auch unter www.unetz-wedemark.de.