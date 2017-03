Stammtisch der Unternehmerinnen

Scherenbostel. Der nächste Stammtisch des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Dienstag, 4. April, ab 19.30 Uhr in den Räumen des Seminar- und Aktionszentrums (SAZ) in Scherenbostel statt. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und natürlich auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind herzlich willkommen. Zwei Mitglieder des Netzwerks werden Einblicke in ihre Arbeit geben, Anja Haedge als Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutin und Elke Steinmetz als Begabungspsychologische Beraterin. Dieser Stammtisch bietet zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in entspannter Atmosphäre auszutauschen und sich zu vernetzen. Um Anmeldung wird gebeten bei Maria Cutrone unter Telefon (0 51 30) 3 91 97 oder per E-Mail unter kanzlei@cutrone.de. Weitere Informationen zum Unternehmerinnen-Netzwerk Wedemark auch unter www.unetz-wedemark.de.