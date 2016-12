Sternsingeraktion

Wedemark. Am 7. und 8. Januar 2017 findet die Wedemärker Sternsingeraktion statt.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ sammeln Kinder für Kinder in der ganzen Welt und bringen weihnachtlichen Segen in die Häuser. Alle Kinder, die daran teilnehmen möchten, sind herzlich zu den Proben eingeladen am Donnerstag, 22. Dezember, um 16 Uhr und Donnerstag, 5. Januar 2017, um 15.30 Uhr im Gemeindehaus der katholischen Kirche in Mellendorf. Auch Eltern, die eine Gruppe an einem Tag begleiten, werden gebraucht.

Wer von den Sternsingern besucht werden möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro unter Telefon (0 51 30) 33 96 oder unter i.hardeweg@gmx.de.