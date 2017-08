Stoffelfest

Bissendorf-Wietze. Zum diesjährigen Stoffelfest lädt die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze am Sonnabend,19. August, herzlich ein. Rund um die Christophoruskirche stehen an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr Spiel, Spaß und Begegnung auf dem Programm. Verschiedene Bastelangebote für Groß und Klein, Stockbrot backen und Torwandschießen sind nur einige Attraktionen zu den festen Angeboten Flohmarkt und Kaffeestube. Das Stoffelfestteam freut sich auf viele Gäste und schönes Wetter. Am Sonntag, 20. August, um 10.45 Uhr wird das Stoffelfest mit einem Familiengottesdienst unter der Überschrift „Ein Schatz für dich" fortgesetzt. Auch dazu wird herzlich eingeladen. Im Anschluss gibt es für alle die traditionelle Stoffelfestsuppe.