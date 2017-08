Straße bei Kanalbauarbeiten abgesackt

Mellendorf. Bei Tiefbauarbeiten in der Wedemarkstraße auf Höhe der Volksbank in Mellendorf wurde ein Abwasserkanal so beschädigt, dass die darüber liegende Straße absackte. Durch den Straßenschaden ist der fließende Verkehr behindert. Alle Verkehrsteilnehmer werden in dieser Sondersituation um besondere Rücksichtnahme gebeten. In diesem Bereich gibt es mehrere Einmündungen in die Wedemarkstraße und es handelt sich zudem um einen Schulweg. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich Ende der 35. Kalenderwoche beendet, und ein normaler Verkehrsfluss wieder möglich sein.