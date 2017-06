Sturzprophylaxe

Mellendorf. Der Familienentlastende Dienst - KeRn Care veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus A+O , der Bahnhof- und der Kastanien Apotheken am Donnerstag, 22. Juni, von 19 bis 20 Uhr einen Info Abend zur Sturz-Prophylaxe. Veranstaltungsort ist das Sanitätshaus A+O, Wedemarkstraße 79 a im Hemmenhof in Mellendorf.