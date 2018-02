Suppenfest in St. Petri

Burgwedel. Das diesjährige Suppenfest in der St.-Petri-Gemeinde Burgwedel findet am kommenden Sonntag, 18. Februar, statt. Ab 10 Uhr lädt Pastor Blume zum Gottesdienst ein, in dem auch das Ostpreußen-Lied gesungen wird. Im Anschluss hält Christian Meyl einen kurzen Vortrag mit Bildern über seine Arbeit in den Sozialstationen in Ostpreußen, die von der Ostpreußenhilfe des Johanniterordens unterstützt werden. Nach dem Vortrag werden die gespendeten Suppen und Nachspeisen gemeinsam verzehrt und jeder Interessierte kann Fragen stellen.

Die Ostpreußenhilfe des Johanniterordens hilft bereits seit mehr als 50 Jahren Menschen in den ehemaligen Gebieten Ostpreußens. Der ehemalige Wedemärker Arzt Christian Meyl fährt fast monatlich persönlich in die von ihm mit aufgebauten Sozialstationen in Ermland und Masuren, um dort Bedürftige medizinisch zu versorgen und um medizinische Hilfsmittel und Medikamente in die Regionen zu transportieren. Alle Hilfssuchenden werden dort unentgeltlich behandelt und versorgt. Seit 1994 überbringen die Schwestern der Sozialstationen zu Weihnachten besonders bedürftigen Menschen Pakete, die von Mitgliedern des Johanniterordens und anderen Spendern zur Verfügung gestellt werden.

Bereits zum 20. Mal lädt die Ostpreußenhilfe zum Suppenfest ein und freut sich über neue Interessierte. Wer möchte kann gerne auch eine Suppe oder Nachspeise mitbringen, die zum gemütlichen Beisammensein beiträgt.