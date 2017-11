Täter gestört

Hellendorf. Bislang unbekannte Täter versuchten in den frühen Morgenstunden des Dienstag zwischen 3.30 und 4.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Berggrund in Hellendorf aufzuhebeln. Dabei wurden sie offensichtlich durch den bellenden Hund und die aufgeschreckten Hausbewohner gestört. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.