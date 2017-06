Hellendorfer laden Gäste zu sich ein

Hellendorf. Am 17. Juni findet bundesweit unter dem Hashtag #dafür der Tag der offenen Gesellschaft statt. Die Bewohner der Schwarmstedter Straße 17 in Hellendorf beteiligen sich daran und laden alle Freunde, Nachbarn und Hellendorfer herzlich ein, zwischen 15 und 18 Uhr, Teil dieser unterstützenswerten Aktion zu werden. So einfach geht es: Jeder bringt etwas zu essen oder zu trinken mit und nimmt an der vorbereiteten Tafel platz. Zeit sich kennen zu lernen, auszutauschen und ein Zeichen für die offene Gesellschaft zu setzen.Alle Informationen zu dieser Aktion finden Interessierte unter www.die-offene-gesellschaft.de.