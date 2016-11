Montessori-Grundschule Wedemark lädt ein

Bissendorf-Wietze. Am Sonnabend, 19. November, findet in der Montessori-Grundschule Wedemark, Am Wietzestrand 29 in Bissendorf-Wietze, ein Tag der offenen Tür statt. Die Schule ist an diesem Tag zwischen 11 und 14 Uhr für Besucher geöffnet. Von 11 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 13.30 Uhr gestalten die Lehrerinnen der staatlich anerkannten Montessori-Grundschule als zentralen Programmpunkt ein „Gläsernes Klassenzimmer“. Im „Gläsernen Klassenzimmer“ zeigen die Kinder in den Gruppenräumen der Schule die Arbeit mit den Montessori-Materialien. Interessierte Eltern und Besucher sind herzlich eingeladen, bei dieser sehr anschaulichen Art und Weise des Lernens zu hospitieren. In einem Elternforum können Besucher sich bei der Schulleitung und dem Vorstand der Schule über das Konzept der Montessori-Schule erkundigen. Für die kleinen Besucher gibt es verschiedene Kreativangebote. In einer gemütlichen Cafeteria besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit zum Gespräch und Austausch mit den Eltern der Schule über das Schulleben an einer Montessori-Schule. Weitere Informationen sowie weitere Termine für das „Gläserne Klassenzimmer“ gibt es auf der Homepage unter www.montessori-wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 83 19 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr).