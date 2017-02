Realschule Wedemark lädt ein

Wedemark. Am Freitag, 24. Februar, lädt die Realschule Wedemark zwischen 15 und 17.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Ziel ist es, die Schule für alle Interessierten zu öffnen, damit man sie erforschen und kennen lernen kann. Es wird informiert über das Leben in der Schule, Unterrichtsinhalte, Projekte und Förderprogramme an der Realschule Wedemark. Die Schüler stellen ihre Projekte aus der Projektwoche und aus der Betriebssimulation vor. Um auch wirklich alle Winkel der Realschule Wedemark zu erforschen, werden Führungen durch das hell und freundlich gestaltete Schulgebäude angeboten. Abgerundet wird der Tag der offenen Tür mit Musikbeiträgen der Bläserklassen, Gesangsdarbietungen, Theateraufführungen und vielem mehr. Für das leibliche Wohl stehen leckere Kuchen, Waffeln, Bratwürste sowie heiße und kalte Getränke bereit. Das gesamte Team, bestehend aus Schulleitung, Kollegium, Verwaltung, Schüler, Elternschaft und Förderverein freuen sich auf einen fröhlichen und informativen Nachmittag.