Gymnasium stellt sich der Öffentlichkeit vor

Mellendorf. Am 3. März, dem ersten Freitag im Monat März wie in jedem Jahr, präsentiert sich das Gymnasium Mellendorf von 15 bis 18 Uhr der interessierten Öffentlichkeit und besonders den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen. Für die Grundschülerinnen und Grundschüler wird Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern angeboten und es gibt es wie im vergangenen Jahr einen eigenen Parcours, bei dem es am Ende auch etwas zu gewinnen gibt.Vielfältige und spannende Präsentationen aus dem Unterrichtsalltag informieren über die einzelnen Fächer. Es warten über fünfzig unterschiedliche Angebote auf die interessierten Besucher. So zeigt zum Beispiel Kunst „Best of“ der verschiedenen Jahrgänge. Die sechsten Klassen informieren über Datenerhebung und Auswertung. Details zum Drama „Wilhelm Tell“ erfährt man von einer achten Klasse. Die Sprachlernklasse stellt ihre Herkunftsorte vor, aber auch ihre Lieblingsplätze in der Wedemark. Dass schon die alten Römer Exil und Verbannung kannte, zeigen Beiträge von Lateinschülern. Es stellen sich die Arbeitsgemeinschaften vor: die Tanz-AG, die Band-AG, die Hip-Hop-AG, die Musik-AG, der Schulsanitätsdienst, die Robotik-AG und die Schülerzeitung. In allen am GM angebotenen Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Latein sind Theaterstücke zu sehen. In den zweiten Fremdsprachen können die Viertklässler am Schnupperunterricht teilnehmen. Spannendes bieten die Naturwissenschaften mit Experimenten. Es gibt einen eigenen Mathematikraum. Es stellen sich die Präventions- und Interventions-Teams ebenso vor wie die Paten, der Förderverein, die Frühstücksmütter, der Schulvorstand und der Schulelternrat. Im Anschluss an den Tag der Offenen Tür findet die traditionelle Schülerdisko statt.