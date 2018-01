Realschule Wedemark lädt ein

Mellendorf. Am Freitag, 23. Februar, veranstaltet die Realschule Wedemark in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr einen Tag der offenen Tür für alle Schüler der Wedemärker Grundschulen und deren Eltern sowie für die Schüler der Realschule und deren Eltern. Die Realschule der Wedemark präsentiert sich an diesem Tag mit vielfältigen Projekten und Aktionen.