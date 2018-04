Tag der offenen Tür und Königsschießen

Mellendorfer Schützen freuen sich auf viele Besucher

Mellendorf. Auch zum 60-jährigen Bestehen der Damenabteilung führt der Schützenverein Mellendorf einen Tag der offenen Tür durch. Am Schützenhaus an der Schaumburger Straße 16a wird am Sonnabend, 14. April, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 15. April, von 10 bis 15 Uhr vieles angeboten. Zur Mittagszeit wird die Grillmannschaft alle hungrigen Besucher mit saftigen Steaks, leckeren Würstchen und selbst gemachten Salaten versorgen. Am Nachmittag werden die Schützendamen alle Anwesenden mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen verwöhnen. Den ganzen Tag über stehen frisch gezapftes Bier und nichtalkoholische Getränke zu gewohnt günstigen Preisen bereit. Wer mehr über den Schießsport erfahren möchte, kann sich bei den Schießsportleitern informieren und auch selbst einmal ein Luftgewehr zur Hand nehmen. Mit ein bisschen Glück und Geschick wird man am Ende des Tages den Titel des Bürgerkönigs tragen. Die Ehrung für den Bürgerkönig erfolgt im Rahmen des Schützenfestes am Pfingstsonnabend durch die Ortsbürgermeisterin. Mit dem großen Schützenumzug am Pfingstsonntag wird dann die Bürgerkönigsscheibe angenagelt. Aber keine Angst: Mit dem vom Ortsrat zur Verfügung gestellten Zuschuss kann die Bewirtung voll finanziert werden. Parallel zu den Erwachsenen ermitteln auch die Kinder ab sechs Jahren mit dem Lasergewehr ihren Bürgerjugendkönig und können eine schöne Zimmerscheibe gewinnen. Des Weiteren können auch Nicht-Mellendorfer an dem Schießen teilnehmen undzusammen mit Mellendorfern um die Scheibe anlässlich des „Tages der offenen Tür“ringen – und hier gewinnt nicht Können, sondern Glück!Zeitgleich findet das Königsschießen statt, wobei alle Gäste das rege Treiben und den fairen Wettkampf beobachten können. Der genaue Zeitplan lautet wie folgt: Sonnabend, 14. April, Scheibenverkauf von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 15. April, Scheibenverkauf von 10 bis 15 Uhr. Das jeweilige Stechen findet am Sonntag im Anschluss an den Scheibenverkauf statt.Der Schützenverein Mellendorf freut sich auf viele interessierte und ehrgeizige Schützen und Besucher, sowie auf ein tolles Schützenfest an Pfingsten.