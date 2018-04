Tagesausflug

Der Ski & Fitness SV Großburgwedel startet am Mittwoch, 2. Mai, einen Tagesausflug zum Landhotel „Am Rotenberg“ in Volpriehausen. Das Programm: Begrüßung mit einem Aperitif bei Drehorgelmusik, Eintopf mit Grillrippchen und Röstbrot an der Köhlerhütte, Fahrt mit dem Oldtimer-Doppeldeckerbus, Vortrag über das Handwerk der Köhlerei im Nachbarort, Garten- und Gewächshausführung, fair gehandelter Kaffee und hausgebackener Kuchen,

so viel die Teilnehmer mögen. Gäste sind herzlich willkommen. Kosten für Gäste alles inklusive pro Person 50 Euro. Anmeldung unter: freizeit@ski-fitness.de. Anmeldeschluss ist der 23. April.