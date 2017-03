Tagesfahrt

Wedemark (eg.) Am Montag, 13. März, findet am 14 Uhr wieder das Treffen der SPD-AG 60 plus Wedemarkt bei Bludau in Wennebostel statt. Gäste, Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen. Geplant wird eine Tagesfahrt zu „Dr. Oetker“ am 13. Juli. Im April wurde ebenfalls ein Referent eingeladen, der interessante und wichtige Informationen speziell für Senioren präsentieren wird. Daher möchte der Verein bereits jetzt beginnen die Fahrtkosten in Höhe von 30 Euro für diese Tour einzusammeln. Dieser Betrag beinhaltet Fahrt und Besichtigung inklusive Verköstigung verschiedener Produkte. Die Abfahrt mit dem Bus beginnt um 8 Uhr von der üblichen Station, die rückkehr ist für 19 Uhr geplant. Rückfragen können an der Vorstand gerichtet werden. Gäste sind bei dieser Tour herzlich willkommen.