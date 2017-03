Tagesfahrt

Mellendorf. Die Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung unternimmt eine Tagesfahrt zu den Karl-May-Festspiele nach Bad Segeberg und in die Holsteinische Schweiz mit 5-Seen-Rundfahrt. Termin ist Sonntag, 25. Juni. Abfahrt bei Karsten-Meier in Hellendorf ist um 6.15 Uhr und Von REW (minimal) in Mellendorf um 6.30 Uhr. der Komplettpreis ohne Getränke beträgt 60 Euro. Darin sind enthalten die Busfahrt mit einem Reisebus, ein Getränk im Bus, ein belegtes Brötchen, eine Rundfahrt Holsteinische Schweiz, eine 5-Seen-Schifffahrt, ein Mittagessen sowei der Eintritt Karl-May-Festspiele. Anmeldungen werden nur entgegengenommen bis der Bus voll ist. Anmeldungen nach Reihenfolge bei Wilhelm Balke unter Telefon (0 51 30) 59 29 und Bernd Fritzenwalder, Telefon (0 51 30) 48 48.