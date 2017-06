Tagesfahrt

Mellendorf. Der Mellendorfer Singkreis lädt ein zur Tagesfahrt am Dienstag, 15. August. Es geht mit dem Bus in den Ostharz in die Ortschaften Thale, Hasselfelde und zur Bodetalsperre mit der berühmten Hängebrücke, die von den Mutigen überquert werden kann. Die Besichtigung mit Führung der Harzköhlerei Stemberghaus steht an, dann die Bergfahrt mit der Thaler Seilbahn zum Hexentanzplatz. Zwischendurch gibt es ein Picknick am Bus in Wernigerode. Abfahrt ist um 7 Uhr in Mellendorf am REWE-Parkplatz am Hellendorfer Kirchweg 14, gegen 18.30 Uhr ist die Rückkehr geplant. Der Preis pro Person berägt 40 Euro. Auch Nichtmiglieder sind wie immer herzlich willkommen. Anmeldungen unter Telefon (0 51 30) 14 61 oder (0 51 30) 16 65.