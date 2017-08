Tagesfahrt der Feuerwehr

Bissendorf. Am Sonnabend, 30. September, findet die Tagesfahrt der Feuerwehr Bissendorf statt. Fördernde Mitglieder der Feuerwehr mit Partner sind dazu herzlich eingeladen. Der Kostenbeitrag beträgt 50 Euro pro Person. Darin sind die Busfahrt, die Aktivitäten, Getränke und Mittagessen enthalten. Start ist um 7.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Erforderlich, falls vorhanden, ist ein Rucksack, um eventuell Getränke für unterwegs zu verstauen. Bitte auch an witterunsbedingte Kleidung und entsprechendes Schuhwerk denken. Anmeldungen bis spätestens 15. September mit Angabe der Personenzahl an obmbissendorf@feuerwehr-wedemark.de. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, zählt die Reihenfolge der Anmeldung.