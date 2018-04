Tagesfahrt des Singkreises

Mellendorf. Die diesjährige Sommerfahrt des Mellendorfer Singkreises führt die Teilnehmer diesmal ins Eichsfeld, bekannt durch die Rhumequelle und den Eichsfelder Schinken. Start ist am 7. August um 7.30 Uhr, Treffpunkt ist in Mellendorf der REWE Parkplatz am Hellendorfer Kirchweg 14. Zunächst geht es bis Seesen, dort legen die Teilnehmer eine kleine Frühstückspause ein und fahren dann zur Besichtigung der Rhumequelle. In Duderstadt angekommen nimmt die Gruppe teil an einer Stadtführung und anschließend geht es zum Mittagessen auf dem Bauernhof Bochards. Nach der Mittagspause wird das Grenzlandmuseum Eichsfeld besucht. Danach geht es zum Kaffeetrinken ins Victor´s Residenz-Hotel Teistungenburg. Der Vergnügungsausschuss und der Busfahrer werden sich einiges einfallen lassen, sodass es wie in der Vergangenheit wieder eine herrliche Fahrt wird. Alle aktiven und passiven Mitglieder und alle Freunde sind herzlich eingeladen. Die Kosten betragen 38 Euro pro Person. Die Gruppe wird gegen 19.30 Uhr zurück sein.