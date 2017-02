Tagesseminar der Sportjugend

Thema wird Kindeswohlgefährdung/sexuelle Gewalt sein

Region. Jeder Betreuer/Trainer oder Erzieher, der heute in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, sollte über die aktuellsten Bedürfnisse, Gefahrenquellen und diversen Handlungsstrategien informiert sein. Hierzu bietet die Hannoversche Sportjugend am Sonnabend, 25. März, ein Tagesseminar mit dem Thema „Kindeswohlgefährdung/sexuelle Gewalt“ an. Der Umgang mit sexualisierter Gewalt unter Teilnehmern oder in Form eines Ausnutzungsverhältnisses, aber auch Schutzkonzepte und Präventionsmöglichkeiten sind Teil dieses Seminars. Im Gegensatz zu diesem gesellschaftspolitischem Thema steht im zweiten Teil die Kreativität im Vordergrund. Bastelangebote runden nicht nur jede Freizeit ab. Es werden auch unterschiedliche Techniken mit verschiedenen Materialien vorgestellt und ausprobiert.Das Seminar steht allen Interessierten offen. Es findet am 25. März in Hannover statt und wird mit acht Lerneinheiten zur Verlängerung der Jugendleiter-Card anerkannt. Die Kosten betragen pro Person inklusive Mittagessen 15 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen erteilt die Hannoversche Sport-Jugend unter Telefon (05 11) 88 02 22 beziehungsweise im Internet unter www.hannoversche-sportjugend.de.