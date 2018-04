Tanz um den Maibaum in Mellendorf

Hüpfburg, Kinderschminken und Fußballspielen

Mellendorf. Besucher können am Dienstag, 1. Mai, ab 11 Uhr bei dem Tanz um den Maibaum der CDU Mellendorf-Gailhof bei leckerem Essen, gut gekühlten Getränken, Tanz und Musik die gemütliche Atmosphäre auf dem Hof von Familie Bruns an der Pechriede in Mellendorf genießen. „Natürlich haben wir auch an die Kinder gedacht“, teilt die Vorsitzende, Jessica Borgas, mit. „Auch in diesem Jahr gibt es eine schöne große Hüpfburg. Außerdem wird erneut kostenloses Kinderschminken angeboten“, so Borgas weiter. Auch die Möglichkeit zum Fußballspielen ist gegeben. Diesmal bereits zum sechsten Mal dabei: die zum Feiern und Mittanzen animierende Musik der Band „Saitensprünge“ aus Mellendorf. Kaffee, Kuchen und Waffeln, Fischbrötchen vom Hof Pflüger aus Hellendorf und die lecker gegrillten Bratwürste werden selbstverständlich auch wieder angeboten. „Wir freuen uns auf viele Besucher, gerade auch Familien werden sich bei uns wohlfühlen! Wir haben einiges für die Kinder organisiert, da können sich auch die Eltern amüsieren“, freut sich Jessica Borgas. „Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung“, erklärt sie, selber Mutter von zwei Kindern. Das gesamte Team der CDU freut sich auf die Feier am 1. Mai, bei hoffentlich herrlichem Wetter!