Tanzkreis Abbensen sucht Mittänzer

Abbensen. Unter dem Motto „Tanz mit – bleib fit“ lädt der Tanzkreis Abbensen alle Interessierten ab 50+ ein, sich bei Tänzen nach Musiken aus der internationalen Folklore, dem Gesellschaftstanz, nach Filmmusiken und vertonten Gedichten zu bewegen. Singles und Paare sind herzlich willkommen Diese Tänze erfordern keine Führungsrolle oder Vorkenntnisse und werden als Einzel- oder Paarkreis, im Block oder in der Gasse erarbeitet. Da die Partner innerhalb eines Tanzens mehrfach wechseln, wird auch das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation auf spielerische Weise gefördert. Es ist bekannt, dass Tanzen als Fitnesstraining wirkt und zu einer messbaren Funktionserhöhung im körperlichen und geistigen Bereich führt. Seit 2001 treffen sich die Tanzbegeisterten am zweiten Montag jeden Monats um 14.30 Uhr für eine Stunde im Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen, an der Straße „Zum Hundshop“. Der nächste Termin ist der 12. März. Nähere Informationen erteilt Erika Kolf, Telefon (0 51 30) 28 19.