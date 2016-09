Taschenworshop in der Nähwerkstatt der Brelinger Mitte

Brelingen. Für alle Nähbegeisterten ob Frau ob Mann bietet sich am 8.und 9. Oktober die Gelegenheit eine außergewöhnliche Tasche herzustellen. Unter dem Motto „Zauberei aus Jeanshosen und alten Stoffresten“ stellte Brigitte Wolff, bei Kultur im Dorf dieses Jahr, ihre Patchwork-Taschen in der Brelinger Mitte aus. Dabei konnte man sehen welche Vielfalt an Ideen sie umgesetzt hat. Nun konnte die Nähwerkstatt sie dafür gewinnen, ihr Wissen weiterzugeben. Material und Ideen sollten mitgebracht werden, einige Stoffreste sind auch in der Nähstube vorhanden. Die Nähmaschinen der Brelinger Mitte stehen zur Verfügung. Erstes lockeres Brainstorming ist am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr. Am Sonnabend wird dann ab 10 Uhr genäht „solange bis das Stück fertig ist“ auch der Sonntag steht noch zur Verfügung. Es gibt einen Kostenbeitrag von zehn Euro und eine Teilnehmerbegrenzung von zehn Personen. Die Teilnahme entscheidet der Anmeldetermin.