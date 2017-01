Tauschflohmarkt

Mellendorf. Am Sonnabend, 4. Februar, findet von 14 bis 16 Uhr im Forum Mellendorf der erste Tauschflohmarkt der Wedemark statt. Organisiert wird das Projekt von den FÖJlerinnen (Freiwilliges Ökologisches Jahr) Anaïs Lipinski und Katharina Bauer. Der Flohmarkt soll dazu anregen, über das eigene Konsumverhalten und die Wegwerfgesellschaft nachzudenken, denn was dem einen nicht mehr gefällt, erfreut den anderen. „Hiermit wollen wir ein Zeichen zum nachhaltigen Denken und Handeln setzen“, erklären die FÖJlerinnen.

So funktionierts: Besucher können bis zu fünf gut erhaltene und funktionstüchtige Gegenstände mitbringen, wie beispielsweise CDs, Kleidung, Haushaltssachen, Spielzeug und gegen Wertmarken eintauschen. Mit diesen Wertmarken hat man anschließend die Möglichkeit sich neue Gegenstände zu ertauschen. Dabei entspricht eine Marke dem Wert eines Gegenstandes. Ab 14 Uhr werden die Gegenstände in Empfang genommen und von den Veranstaltern einsortiert. Der Eintritt beträgt einen Euro pro Person. Das Geld wird im Anschluss an Sea Sheperd Deutschland gespendet. Die Organisation setzt sich gegen die Zerstörung von maritimen Lebensräumen, sowie die illegale Jagd nach Meeresbewohnern ein. Jeder Besucher leistet so einen Beitrag zum nachhaltigen Schutz der Ökosysteme und ihren Spezies. Übrig gebliebene Gegenstände werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.