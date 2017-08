Tauschringtreffen

Mellendorf. Der Tauschring Wedemark trifft am Montag, 4. September, um 19.30 Uhr, zum ersten Mal im Mehrgenerationshaus, Gilborn 6, in Mellendorf zusammen. Als Mitglied in der Freiwilligenagentur wird der Tauschring zukünftig am ersten Montag in jedem ungeraden Monat dort zum Treffen einladen. Am 4. September wird ein neuer Vorstand gewählt. Außerdem sollem neue Teilnehmer, die sich bei der Ehrenamtsmesse im August gemeldet haben, begrüßt werden.