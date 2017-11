Tauschringtreffen

Mellendorf. Am Montag, 6. November, treffen sich die Teilnehmer des Tauschrings Wedemark um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6. Das Tauschring-Jahr soll bei diesem letzten Treffen in gemütlicher Runde ausklingen, dazu bringt jeder eine Kleinigkeit zum Verzehr mit.

Am Tauschring interessierte Gäste sind herzlich willkommen.