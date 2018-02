TCS stellt Weichen für 2018

Mitgliederversammlung am 26. Februar

Sommerbostel. Der TC Sommerbostel lädt seine Mitglieder am 26. Februar zur Mitgliederversammlung ein. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Klubheim im Sandbergweg 24 (Ortsteil Hellendorf/Sommerbostel). Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans und der Rechenschaftsberichte stehen die Neuwahlen des zweiten Vorsitzenden sowie von Sportwart, Jugendwart, Frauenwartin, Pressewart, Kassenprüfer, Ehrenrat, Kassendienst und Festausschuss an. Das aktuelle Führungsteam hat die Weichen dafür gestellt, dass der TCS als beliebter Wedemärker Verein mit einer guten Mischung aus Leistungssport, Breitensport und Nachwuchsförderung glänzt. Für die Mitglieder gibt es im Rahmen der Jahreshauptversammlung viele wertvolle Informationen rund um die neue Saison. Bevor ab April die Anlage des TSC wieder bespielt werden kann, gibt es noch jede Menge zu tun und zu beachten. Darüber hinaus informiert der Vorstand über die wichtigsten Neuerungen, Termine und Veranstaltungen. Im Anschluss an die Versammlung ist wie gewohnt ein kleiner Imbiss mit geselligem Miteinander geplant. Das aktuelle Vorstandsteam um den ersten Vorsitzenden Wolfgang Schittek freut sich über eine rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung.