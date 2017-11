Technischer Defekt verursacht Pkw-Brand

Rosenbostel. In der Nacht zu Montag ist ein auf dem Grundstück eines zu einem Bauernhof gehörenden Gästehauses an der Straße In Rodenbostel abgestellter BMW X3 in Flammen aufgegangen. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus.

Als die alarmierten Feuerwehren am Montag gegen 0.20 Uhr eintrafen, hatte der BMW eines 45-Jährigen bereits in Vollbrand gestanden. Durch ein Übergreifen der Flammen wurde das Vordach des Gästehauses beschädigt sowie ein weiterer dort abgestellter Pkw Skoda in

Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer verhindert werden. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes gehen nach ihren Untersuchungen von einem technischen Defekt an dem BMW X3 aus. Den Schaden schätzen sie auf 40.000 Euro.