Telefonsprechstunde von Editha Lorberg

Wedemark. Die Landtagsabgeordnete Editha Lorberg bietet am Montag, 27. März 2017 von 10 bis 11 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Editha Lorberg bittet um Verständnis, dass pro Anrufer fünf Minuten zur Verfügung stehen. Sollte die Zeit nicht ausreichen, um das Anliegen des Anrufers besprechen zu können, wird sie einen Termin für ein weiteres Telefonat vorschlagen. Sie erreichen Editha Lorberg unter Telefon (0 51 30) 58 53 31. Mailanfragen schicken Interessierte bitte an kontakt@editha-lorberg.de.