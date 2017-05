Terminänderung beim SoVD

Sommerfest findet am 19. August statt

Wedemark. Am 24. Mai auf dem Infonachmittag des SoVD Wedemark hat Bernd Wilts vom Repair Cafe ein Referat über das Unternehmen Repair Cafe gehalten. Es werden alle möglichen Dinge von zum Beispiel Nähmaschinen, Fahrräder, Radios und mehr repariert. Ein engagiertes Team von circa 30 Personen treffen sich regelmäßig und bieten kostenlose Reparaturen an. Die Quote von reparierten Sachen, liegt seit der Gründung vom Repair Cafe bei 75 Prozent. Dieser Erfolgt spiegelt wieder, dass man nicht immer seine defekten Sachen entsorgen muss. Am Sonnabend, 1. Juli, findet ein weiterer Termin im Mooriz in Resse statt.Wie bereits angekündigt, findet das diesjährige Sommerfest des SoVD Wedemark nicht am 24. Juni statt, sondern am Sonnabend, 19. August, um 12 Uhr im Gasthaus Bludau. Im Juni und Juli ist daher Sommerpause. Der Ortsvorstand wünscht seinen Mitgliedern eine sonnige und angenehme Sommerpause und freut sich auf eine rege Beteiligung am Sommerfest. Anmeldungen hierfür bitte bei Harry Tostmann unter Telefon (0 51 30) 73 31 oder Ruth Kraaß (0 51 30) 62 85.