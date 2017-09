Termine

Berkhof. Kürzlich fand die erste Vorstandssitzung nach der Sommerpause beim Schützenverein Plumhof-Berkhof-Sprockhof statt. Es wurde unter anderem beschlossen, in diesem Jahr kein Oktoberfest durchzuführen. Am 4. November findet wie jedes Jahr der beliebte Spieleabend (Skat, Knobeln) statt. Des Weiteren wird am 12. November ein Grünkohlessen stattfinden.Die wichtigste Information für alle Schützenschwestern und -brüder ist allerdings, dass der aus technischen Gründen nicht ausgeschossene Görries- Pokal am 14. September gemeinsam mit dem Wittenbecher Pokal nachgeschossen wird.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern einen guten Start in die neue Saison,