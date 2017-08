Termine der Reservisten

Wedemark. Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft im September: Am Samstag, 2. September, findet eine dienstliche Veranstaltung der Bundeswehr für den Fernmeldedienst aller Truppen auf dem Standortübungsplatz Hannover von 7.30 bis 16 Uhr statt. Die Ausrüstung ist Feldanzug mit witterungsgemäßen Anpassungen. Gäste sind gern willkommen. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 19. September, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt – Gäste sind gern willkommen. Der Arbeitskreises Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 25. September, um 19.30 Uhr zu einem Referat ein, zu dem Gäste herzlich willkommen sind. Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland referiert zu dem Thema: Wie stehen die Parteien zu den Reservisten? Veranstaltungsort ist die OHG Hannover, General-Wever-Straße 120. Folgende Schießsport-Termine gibt es im September: Am Mittwoch, 6. September, findet im Rahmen einer dienstlichen Veranstaltung der Bundeswehr eine Schießausbildung mit Handwaffen: Maschinengewehr MG 3, Sturmgewehr G 36 auf dem Fliegerhorst Wunstorf, Simulatorgebäude von 18 bis 22 Uhr statt. Ausrüstung ist der Feldanzug. Auskunft und Anmeldung: hannover@reservistenverband.de. Die Reservistenarbeitsgemeinschaft Schießsport Wedemark richtet am Sonnabend, 9. September, die Landesmeisterschaft Revolver aus. Die Gesamtverantwortung trägt Klaus Glander. Der Wettbewerb findet auf der Schießanlage des Schützenvereins Plumhof-Berkhof-Sprockhof ab 9 Uhr auf dem Schießstand statt. Eine weitere dienstliche Veranstaltung der Bundeswehr ist das Schulschießen mit Handwaffen: Maschinengewehr MG 3, Sturmgewehr G 36 und Pistole P 8. Das Schießen findet von 7.30 bis 16 Uhr auf der Standortschießanlage Nienburg statt. Ausrüstung ist der Feldanzug. Auskunft und Anmeldung: hannover@reservistenverband.de. Am Dienstag, 19. September, ist Schießtraining für Kurzwaffen um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.