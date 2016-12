Termine des Schützenvereins

Weihnachtsfeier und Hauptversammlung in Mellendorf

Mellendorf. Wie in jedes Jahr veranstaltet der SV Mellendorf seine Weihnachtsfeier am Sonnabend, 10. Dezember, ab 15 Uhr im Schützenhaus. Es gibt wieder lecker Glühwein und Kakao und Kekse sowie Gedichte, die von Schützenschwestern und -brüdern vorgetragen werden. Ein gemütlicher Nachmittag ist geplant. Der Vorstand freut sich auf rege Beteiligung.Zu der Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. Januar, des SV Mellendorf lädt der Vorstand recht herzlich ab 18.30 Uhr ein. Die Tagesordnungspunkte sehen wie folgt aus: 1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Totenehrung; 2. Feststellung der Tagesordnung; 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 8. Januar 2016;4. Mitgliederentwicklung; 5. Ehrungen; 6. Jahresberichte des Vorstandes a) Vorsitzender b) Schießsportleiter c) Damenleiterin d) Jugendleiter; 7. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Vereinsbeiträge ab 2017; 8. Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung des Vorstandes; 9. Vorstandswahlen gemäß § 8 Nr. 5b der Satzung; a) 2. Vorsitzender; b) 2. Schießsportleiter; c) 2. Schatzmeister; d) 2. Damenleiterin; e) 1. Schriftführer; f) 1. Jugendleiter; g) Pressewart 10. Wahl eines Kassenprüfers für zwei Jahre; 11. Jubiläumsschützenfest 2017; 12. Satzungsänderung (redaktionelle Änderung auf Wunsch des Finanzamtes); 13. Quartalsversammlung; 14. Termine; 15. Vorschläge, Anregungen, Verschiedenes – nur nach erfolgter, schriftlicher Einreichung; auch hier wünscht sich der Vorstand eine rege Beteiligung.