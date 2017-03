Termine im April

Reservisten-Kameradschaft gibt bekannt

Wedemark. Folgende Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft finden im April statt: Am Sonnabend, 1. April, findet die zivil-militärische Veranstaltung „Retten und Bergen“ von 7.30 bis 16 Uhr statt. Gäste sind willkommen. Auskunft und Anmeldung unter Telefax (05 11) 81 54 91. Um das Ausbildungsgerät Schießsimulator geht es am Mittwoch, 5. April, von 7.30 bis 16 Uhr auf dem Fliegerhorst Wunstorf; Auskunft und Anmeldung ebenfalls unter Fax (05 11) 81 54 91. Die Verbandsveranstaltung Selbstverteidigung steht am Sonnabend, 8. April von 10 bis 16 Uhr auf dem Programm. Anmeldung unter der oben genannten Faxnummer. Der Info- und Kameradschaftsabend mit sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 18. April, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Gäste sind herzlich willkommen. Am Sonnabend, 22. April, haben die Reservisten einen Informationsstand von 9 bis 18 Uhr auf der Robby-Messe in Mariensee, zu der sich Betreuer noch melden können. Eine Fahrt nach Hamburg für lebenserfahrene Reservisten, Förderer und willkommene Gäste geht am 22. April um 7.30 Uhr über die Bühne. Anmeldung bei Renate Sinner unter Telefon (01 70) 2 90 95 61. Eine Veranstaltung des Arbeitskreises Reserveunteroffiziere findet am Montag, 24. April, um 19.30 Uhr im OHG Hannover, General-Wever-Straße 120 statt. Ein Schießen für Gäste findet am Sonnabend, 29. April, von 7.30 bis 16 Uhr auf der Standortschießanlage in Nienburg statt. Anmeldung unter Fax (05 11) 81 54 91.Folgende Schießtermine gibt es im April: Am 7. April Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf; am 8. April von 14 bis 16 Uhr Vereinsvergleichsschießen im Schützenhaus Berkhof und am Dienstag, 18. April Schießtraining Kurzwaffe um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die E-Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.