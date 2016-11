Termine im Dezember

Reservistenkameradschaft gibt bekannt

Wedemark. Am Donnerstag, 8. Dezember, fahren die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Wedemark zur AGSHP-Ausbildung nach Wunstorf. Beginn ist um 18 Uhr. Auskunft unter Telefon (05 11) 2 83 69 27. Folgende Schießsport-Veranstaltungen finden im Dezember statt: Am 2. Dezember LW-KK-Vereinsmeisterschießen parallel zum RK-KK-Pokalschießen ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf; am 17. Dezember RAG-Weihnachts-Vergleichsschießen von 14 bis 16 Uhr auf dem Schießstand im Schützenhaus Berkhof und am 17. Dezember GK-Schießen Lang- und Kurzwaffen auf der Standortschießanlage Lüneburg. Treffen ist um 7 Uhr am Schützenhaus Berkhof. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen gibt es unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 oder (0 51 30) 37 29 55 für Schießsport-Veranstaltungen. Fragen können auch jederzeit an service@rk-wedemark.de gestellt werden.