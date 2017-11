Termine im Dezember

Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen bei den Reservisten

Wedemark. Folgende Termine stehen bei der Reservisten-Kameradschaft im Dezember an:Unter der Leitung von Major der Reserve Dirk Kemmerich findet am Mittwoch, 6. Dezember, ab 18 Uhr der Abschluss des „Gefechtsdienstes aller Truppen – Zusammenfassung des Gelernten“ auf dem Fliegerhorst Wunstorf statt. Gäste sind gern willkommen. Anmeldung über die Geschäftsstelle Hannover, Fax (05 11) 81 54 91. Am Freitag, 1. Dezember, stehen die Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf auf dem Programm. Dazu gehört auch die Siegerehrung für 2017. Am Sonnabend, 16. Dezember, findet das Vereinsvergleichsschießen Weihnachten ab 14 Uhr im Schützenhaus des Schützenvereins Berkhof auf dem Schießstand statt.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.