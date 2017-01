Termine im Februar

Reservisten-Kameradschaft Wedemark gibt bekannt

Wedemark. Folgende Termine der Reservisten-Kameradschaft Wedemark finden im Februar statt: Zum Schießen sind alle Interessierten zum KK-Vereinsmeister-Schießen auf den Pokal Jahresbester am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr in Schützenhaus Mellendorf eingeladen. Ein weiterer Schießtermin ist am Dienstag, 14. Februar, das Schießtraining Kurzwaffe um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Zum sicherheitspolitischen Vortrag „Quo vadis Türkei“ lädt der Freundeskreis Panzergrenadierbatallion 33 am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr ins „Haus an der Jürse“ nach Luttmersen ein. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 14. Februar, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Ein weiterer Termin im Februar ist die Veranstaltung des AKRU im OHG Hannover an der General-Wever-Straße 120 am Montag, 27. Februar, um 19.30 Uhr. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen auch unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 oder (0 51 30) 37 29 55 für Schießsport-Veranstaltungen. Für Fragen steht auch jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de zur Verfügung.