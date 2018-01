Termine im Februar

Wedemark. Am Freitag, 2. Februar, ab 15 Uhr findet eine Besichtigung des Niedersächsischen Landtages unter Leitung des Majors der Reserve Dirk Kemmerich statt, zu der Gäste gern willkommen sind. Treffpunkt ist der Hannah-Arendt-Platz 1 in Hannover. Anmeldung unter hannover@reservistenverband.de. Am Sonnabend, 3. Februar, von 8 bis 16 Uhr wird in der Scharnhorst Kaserne in Hannover eine Waffenausbildung als Stationsausbildung am G36, MG, P8, MP7 inklusive Sicherheitsregeln und Trageweise angeboten. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt – Gäste sind gern willkommen. Unter der Leitung von Major der Reserve Dirk Kemmerich findet am Mittwoch, 21. Februar, ab 18 Uhr eine Schießausbildung am Schießsimulator für Handwaffen als Schulschießen zur Ausbildung Leitung und Funktionspersonal statt. Gäste sind gern willkommen. Anmeldung über die Geschäftsstelle Hannover unter Fax (05 11) 81 54 91.

In der Politischen Bildungsstätte Helmstedt findet in der Zeit vom 23. bis 25. Februar ein Sicherheitspolitisches Seminar zum Thema: „Deutschlands Nachbarn im Norden – skandinavische Sicherheitspolitik im Wandel“ statt. Gäste sind gern willkommen. Anmeldung unter Telefon (0 53 51) 5 85 10. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 26. Februar, um 19.30 Uhr zu dem Thema: „70 Jahre Luftbrücke“ – Referent: Erich Wittrock, zu dem Gäste herzlich willkommen sind. Der Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland leitet die Gesprächsrunde. Veranstaltungsort ist die OHG Hannover, General-Wever-Straße 120. Folgende Schießsport-Termine gibt es im Februar: Am Freitag, 2. Februar, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Am Sonnabend, 10. Februar, wird von 10 bis 14 Uhr die Kreismeisterschaft Kleinkaliber unter der Leitung von Hauptfeldwebel der Reserve Olaf Hartmann im Schützenhaus Mellendorf, Schaumburger Straße 16 A ausgerichtet. Am Dienstag, 20. Februar, ist Schießtraining für Kurzwaffen um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Am Sonnabend, 24. Februar, wird ab 10 Uhr die Kreismeisterschaft Kurzwaffe 2018 unter der Leitung von Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34B ausgerichtet.

Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.