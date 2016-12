Termine im Januar

Reservisten-Kameradschaft Wedemark gibt bekannt

Wedemark. Folgende Terrmine stehen bei der Reservisten-Kameradschaft Wedemark im Januar an: Begonnen wird am 6. Januar mit dem KK-Vereinsmeister-Schießen auf den Pokal des Jahresbesten ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Weiter geht es am 14. Januar mit der Mitgliederversammlung RAG mit Sicherheitsbelehrung auf dem Schießstand im Schützenhaus Berkhof ab 18 Uhr. Am Sonnabend, 28. Januar, findet um 18 Uhr die Mitgliederversammlung der RK Wedemark im Schützenhaus Berkhof statt und am 30. Januar geht es um 19.30 Uhr weiter mit der Veranstaltung des AKRU „Die Kreisgruppe Hannover: Lage – Ausblick – Veranstaltungen“ im OHG Hannover an der General-Wever-Straße 120.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen gibt es auch unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 oder auch (0 51 30) 37 29 55 für Schießsportveranstaltungen. Für weitere Fragen steht die Mailadresse service@rk-wedemark.de zur Verfügung.