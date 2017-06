Termine im Juni

Reservisten-Kameradschaft gibt bekannt

Wedemark. Folgende Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft finden im Juni statt: Der dritte Teil des Gefechtsdienstes aller Truppen – Kombination Führer-/Truppenausbildung wird am Mittwoch, 7. Juni, von 18 bis 22 Uhr auf dem Standortübungsplatz Hannover unter Leitung des Hauptfeldwebels der Reserve Markus Glaser durchgeführt. Gäste sind gern willkommen. Auskunft und Anmeldung bei der Geschäftsstelle Hannover, Fax: (05 11) 81 54 91. Die Landesgruppe Niedersachen läd Reservisten und Gäste am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr in der Emmich-Cambrai-Kaserne, Kugelfangtrift 1 in Hannover zu einem Referat ein: Europas Zukunft in unruhigen Zeiten. Der 18. Scharnhorstmarsch findet im Raum Steinhuder Meer am Sonnabend, 17. Juni, von 6 bis 16 Uhr statt. Gäste sind herzlich willkommen. Auskünfte erteilt die oben genannte Geschäftsstelle. Am Sonnabend, 17. Juni, findet auch die Teilnahme am Kommers Schützenfest Berkhof auf dem Berkhof Festplatz von 18 bis 22 Uhr statt. Fortsetzung dazu ist die Teilnahme am Ausmarsch des Schützenfestes Berkhof am Sonntag, 18. Juni, vom Festplatz Berkhof aus in der Zeit von 10.30 bis circa 16 Uhr. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 20. Juni, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt, Gäste sind gern willkommen. Der vierte Teil des Gefechtsdienstes aller Truppen – Kombination Führer-/Truppenausbildung wird am Dienstag, 20. Juni, von 18 bis 22 Uhr auf dem Standortübungsplatz Hannover unter Leitung des Hauptfeldwebels der Reserve Markus Glaser durchgeführt. Gäste sind willkommen. Auskunft und Anmeldung bei der oben genannten Geschäftsstelle. Der Arbeitskreises Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 26. Juni, um 19.30 zu einem Referat ein, zu dem Gäste herzlich willkommen sind. Thema: Türkei – Welchen Weg nimmt die Türkei? Veranstaltungsort ist die OHG Hannover, General-Wever-Straße 120.Folgende Schießsport-Termine gibt es im Juni: Am Freitag, 9. Juni, Kleinkaliber- Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Das Schießstraining Großkaliber Lang- und Kurzwaffen findet am Mittwoch, 14. Juni, von 18 bis 20 Uhr in Krelingen auf dem Jägerstand statt. Am Dienstag, 20. Juni, Schießtraining Kurzwaffe um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Achtung: In den Sommerferien vom 22. Juni bis 4. August finden keine Veranstaltungen statt. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.