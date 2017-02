Termine im März

Reservistenkameradschaft Wedemark gibt bekannt

Wedemark. Folgende Veranstaltungen der Reservistenkameradschaft Wedemark finden im März statt: Am Dienstag, 21. März, beginnt um 20 Uhr der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen im Schützenhaus Berkhof. Eine Veranstaltung des AKRU findet am Montag, 27. März, um 19.30 Uhr im OHG Hannover, General-Wever-Straße 120 statt. Schießsportveranstaltungen finden am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf statt – KK-Veriensmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester; am Sonnabend, 11. März, findet die Kreismeisterschaft KW-Pistole und Revolver von 10 bis 16 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt und am Dienstag, 21. März, findet das Schießtraining Kurzwaffe ab 18.30 Uhr auf dem Schießstand des Schützenhauses Berkhof statt. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 oder für Schießsport-Veranstaltungen Telefon (0 51 30) 37 29 55. Für Fragen steht auch jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.