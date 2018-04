Termine im Mai

Viele Veranstaltungen bei der Reservisten-Kameradschaft

Wedemark. Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft im Mai: Einladung zum fünften Militärfahrzeugtreffen am Wochenende 5./6. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Hannoverschen Straßenbahn-Museum, Hohenfelser Straße 16, 31319 Sehnde. Anmeldung über hannover@reservistenverband.de Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen unter der Leitung von Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland findet am Dienstag, 15. Mai, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt – Gäste sind willkommen. Unter Leitung des Oberfeldwebels der Reserve Knuth Uhland findet am Sonnabend, 19. Mai, ab 20 Uhr die Teilnahme am Kommers zum Schützenfest Mellendorf und am Sonntag, 20. Mai, ab 11.30 Uhr die Teilnahme am Ausmarsch des Schützenfestes Mellendorf jeweils auf dem Festplatz Mellendorf statt. In der Politischen Bildungsstätte Helmstedt findet in der Zeit vom 24. bis 27. Mai eine sicherheitspolitische Analyse zum Thema: „Religionen der Welt – Welchen Einfluss haben die Religionen auf unser sicherheitspolitisches Werte-Verständnis?“ statt. Zu dem Kooperationsseminar zur sicherheitspolitischen Bildung sind Gäste willkommen. Anmeldung per E-Mail an niedersachsen.bsb3@reservistenverband.de. Die Besichtigung des Museumsbunkers – Zivilschutzbunker Torstensonstraße, 30459 Hannover-Ricklingen wird am Sonnabend, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr unter der Leitung von Hans Jürgen Friedrichs durchgeführt. Anmeldung unter Telefon (01 70) 9 48 43 79 oder vorstand@rk.neustadt.de. Am Wochenende 26./27. Mai wird unter der Leitung von Major der Reserve Dirk Kemmerich eine Fahrt der Reservistenkameradschaft Neustadt a. Rbge. nach Bad Kötzting zur Besichtigung des ehemaligen Fernmeldesektors und des Fernmeldeturms durchgeführt. Gäste sind willkommen. Anmeldung unter Telefon (01 70) 9 48 43 79 oder vorstand@rk-neustadt.de. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 28. Mai, um 19.30 Uhr zu dem Thema: „Technisches Hilfswerk – Organisation und Aufgaben“ ein. Der Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland leitet die Veranstaltung in der OHG Hannover, General-Wever-Straße 120 gemeinsam mit Alexander Isaak. Eine Information über Ausbildung im Fernmeldebetrieb 3 in der Hauptfeldwebel-Langenstein-Kaserne wird am Dienstag, 29. Mai, von 18 bis 22 Uhr vorgetragen. Anmeldung unter Fax (05 11) 81 54 91. Folgende Schießsport-Termine gibt es im Mai: Am Freitag, 4. Mai, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Am Dienstag, 15. Mai, ist Schießtraining für Kurzwaffen um 18.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Am Sonnabend, 25. Mai, von 9 bis 16 Uhr findet die Landesmeisterschaft Revolver in Westerstede-Halsbek durch die Kreisgruppe Ostfriesland unter Leitung von Hauptfeldwebel der Reserve Klaus Glander statt. Der Schießstand des Schützenvereins ist in 26655 Halsbek, Wittenheimstraße 59. Anmeldung unter denis.lauber@rag-lueneburg.de. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.