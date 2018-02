Termine im März

Viele Veranstaltungen bei den Reservisten

Wedemark. Die Reservisten-Kameradschaft hat auch im März wieder viele Termine: Am Sonnabend, 3. März, ab 8.30 Uhr findet die Vorbereitung der Deutschen Reservisten Meisterschaften 2018 als Probedurchgang in Nienburg, Standortschießanlage Langendamm statt. Gäste sind willkommen. Anmeldung bei der Kreisgeschäftsstelle Nienburg unter Telefon (0 50 21) 8 00 37 77. An der Ausschreibung der Landesgruppe Hessen zum Wochenende für „Individuelle Grundfertigkeiten und Körperliche Leistungsfähigkeit“ in der Zeit von Freitag, 9. März, ab 17 Uhr bis Sonntag, 11. März, bis 16 Uhr an der Artilleriestraße 2 in 35260 Stadtallendorf nehmen die Reservisten teil. Anmeldung unter Telefon (0 64 28) 4 46 92 06. Am Sonnabend, 10. März, wird von 7 bis 14.30 Uhr startet die Ausbildung zum Einsatzersthelfer A Modul-D durch die Reservisten- arbeitsgemeinschaft Nord, Kreisgruppe Lüneburg in der Theodor Körner Kaserne. Gäste sind gern willkommen, Anmeldung unter RAGSanNORD@ReserveNiedersachsen.de. In der Politischen Bildungsstätte Helmstedt findet in der Zeit vom 12. bis 16. März ein Sicherheitspolitisches Seminar zum Thema: „Wir sind nicht Wehrmacht. Zum kritischen Umgang des Historischen Erbes in der Bundeswehr (mit Exkursion in die Eifel)“ statt. Gäste sind willkommen, Anmeldung unter Telefon (0 53 51) 5 85 10. Am Sonnabend, 17. März, von 9. bis 15 Uhr, findet die Ausschreibung der Kreisgruppe Nienburg/Diepholz für „Bedarfs- und auftragsangepasste Schutzzustände“ statt, Gäste sind willkommen. Die Veranstaltung findet in der Clausewitz-Kaserne, Am Rehhagen 10 in 31582 Nienburg/Weser statt, Anmeldung unter nienburg@reservistenverband.de. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen unter der Leitung von Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland findet am Dienstag, 20. März, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 26. März, um 19.30 Uhr zu dem Thema: „Militärische Entwicklung in Ostpreußen seit Napoleon I. und die Situation im Königsberger Gebiet“ ein, zu dem Gäste herzlich willkommen sind. Veranstaltungsort ist die OHG Hannover, General-Wever-Straße 120. Folgende Schießsport-Termine gibt es im März: Am Freitag, 2. März, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Ebenfalls am Freitag, 2. März, um 18 Uhr veranstaltet der Reservistenverband Celle ein Schießen bei eingeschränkter Sicht/Nachtschießen, Anmeldung unter celle@reservistenverband.de. Ein Schulschießen am G 36, P 8 und MG findet am Sonnabend, 3. März, von 7.30 bis 16 Uhr, auf der Standortschießanlage Nienburg- Langendamm, Überm Berge, 31582 Nienburg statt. Am Sonnabend, 3. März, ab 10 Uhr wird die Kreismeisterschaft Kurzwaffe Pistole 2018 im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34B durchgeführt. Am Sonnabend, 17. März, ab 10 Uhr wird die Kreismeisterschaft Kurzwaffe Revolver im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34B durchgeführt. Ein Vereinsvergleichsschießen Ostern wird am Sonnabend, 24. März, von 14 bis 18 Uhr im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34B durchgeführt. Am Sonnabend, 31. März, wird ab 10 Uhr die Kreismeisterschaft Langwaffen in der Schießsportanlage Großmoor, Finkenweg 42, 29352 Adelheidsdorf ausgerichtet. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.