Termine im November

Reservistenkameradschaft Wedemark gibt bekannt

Wedemark. Folgende Termine hat die Reservistenkameradschaft Wedemark im November geplant: Im Schießsport findet am 4. November das LW-KK-Vereinsmeisterschießen parallel zum RK-KK-Pokal ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf statt; am 15. November ist GK-KK-Training von 18.30 bis 19.30 Uhr im Schützenhaus Berkhof; am 19. November geht es zum Schießen mit Lang- und Kurzwaffen zur Standortanlage Lüneburg – Treffen ist um 7 Uhr am Schützenhaus Berkhof; am 19. November gibt es ein Vereins-Vergleichsschießen mit anschließender Sicherheitsbelehrung auf dem Schießstand im Schützenhaus Berkhof.An Pflegearbeiten am Ehrenmal gemeinsam mit der Feuerwehr Oegenbostel beteiligt sich die Reservisten-Kameradschaft auf dem Oegenbosteler Friedhof am 12. November ab 9.30 Uhr – Auskunft unter Telefon (0 50 73) 92 63 71; Antreten zum Volkstrauertag zur Teilnahme in Oegenbostel, Berkhof, Elze und eventuell Mellendorf ist am 13. November um 8.45 Uhr in Oegenbostel. Der Info- und Kameradschaftsabend mit sicherheitspolitischen Themen findet am 15. November um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Eine Veranstaltung um die Wirkung von Handfeuerwaffen und Kampfmitteln der Feldjäger findet am 23. November statt; Auskunft zur Veranstaltung unter Telefon (05 11) 2 83 69 27. Das traditionelle Grünkohlessen findet am 26. November ab 18 Uhr statt – Infos unter Telefon (0 50 73) 92 63 71. Die Veranstaltung des AKRU zum Jahresabschluss und Terminplanung 2017 startet im OHG Hannover an der General-Wever-Straße 120 am 28. November um 19.30 Uhr.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen gibt es unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 oder (0 51 30) 37 29 55 für Schießsport-Veranstaltungen. Für Fragen steht auch jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.